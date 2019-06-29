حريق يلتهم محتويات شقة كاملة بقرية الفيما فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

شب حريق هائل بالدور الثانى بأحد المنازل بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح على طريق أسيوط الجديدة، وقضت النيران على محتويات شقة بأكملها دون خسائر بشرية.



كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الفيما التابعة لمركز الفتح بنشوب حريق بمنزل "رمضان.م.ع" 62 سنة بالمعاش، وبانتقال الحماية المدنية تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وجرى إخماد الحريق دون خسائر بشرية، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.