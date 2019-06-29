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حرائق غابات فى أوروبا وانقطاع للكهرباء وسط موجة حارة غير مسبوقة

السبت، 29 يونيو 2019 04:09 م
حرائق غابات فى أوروبا وانقطاع للكهرباء وسط موجة حارة غير مسبوقة حرائق غابات - أرشيفية
رويترز

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بذل مئات من رجال الإطفاء جهودا مضنية، اليوم السبت، لاحتواء حرائق غابات فى جنوب فرنسا وسط موجة شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أوروبا وصلت فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية وأودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل فى إيطاليا.

وقالت خدمات الطوارئ إن عشرات الحرائق فى منطقة جار الفرنسية أتت على 1500 فدان من المزروعات كما دمرت عدة مبان وسيارات حيث سجلت درجة الحرارة أعلى مستوياتها أمس الجمعة وبلغت 45.9 درجة مئوية.

وحشدت السلطات 700 رجل إطفاء واستعانت بعشر طائرات فى منطقة جار لمكافحة الحرائق التى تسبب بعضها فى إغلاق أجزاء من طرق سريعة لفترة من الوقت. وأفادت تقارير بإصابة عدد من رجال الإطفاء لكن الإصابات غير خطيرة.

ومن المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة فى جنوب فرنسا اليوم السبت لكن درجات الحرارة المتوقعة لا تزال قريبة من 40 درجة مئوية.

وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية هذا الأسبوع إن 2019 مرشح لأن يكون من بين أكثر الأعوام سخونة وإن الفترة من 2015 إلى 2019 ستكون أكثر خمس سنوات سخونة فى التاريخ، وأضافت أن موجة الحرارة فى أوروبا "متوافقة بالتأكيد" مع الارتفاعات فى حرارة الجو المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحرارى فى العالم.

 


حرائق غابات

درجات الحرارة فى اوروبا

منظمة الارصاد الجوية العالمية

الطقس فى اوروبا

حرائق غابات بفرنسا

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