حبس 3 متهمين بسرقة شقة سكنية فى التجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بسرقة محتويات شقة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "و.ع"، و"ح. م"، مسجلين بقضايا سرقة، و" إ. ح ".

واعترفا المتهمين أمام النيابة بارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة بمنطقة التجمع الأول، بعد مراقبتها والتأكد من سفر أصحابها.

ترجع الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول، أثناء تتبعهم لأمن المنطقة من ضبط مسجلين فى قضايا سرقة، وسائق يستقلون سيارة بها محتويات شقة، واعترفوا بسرقتها من شقة بدائرة القسم، وبدعوى لأصحاب الشقة تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.