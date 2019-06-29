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حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالمرج

السبت، 29 يونيو 2019 07:09 م
حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالمرج مخدر الهيروين _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 250 جرام هيروين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية قى المنطقة، حيث تمكنوا من مسجل خطر، حيث اشتبهوا فى الأحد الاشخاص أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبتفيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر "الهيروين" بلغت 250 جرامًا، بالإضافة على ميزان حساس، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حبس مسجل خطر

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

قسم المرج

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