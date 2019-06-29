حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل لسرقة مساكن حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، حبس سيدتان 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما لسرقة المساكن، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما شقة مدرسة فى حدائق القبة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سيدتين مقيمتين بدائرة القسم، قامتا بسرقة (جهاز لوحى "تابلت" - 45550 جنيه) من داخل مسكن معلمة بإحدى المدارس الثانوية، مقيمة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما تربطهما علاقة جيرة بالمجنى عليها، وأثناء ترددهما على مسكنها تلاحظ لهما تركها باب الشقة سكنها مفتوح، فتمكنا من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.