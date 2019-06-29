حبس سيدة و4 عاطلين بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس سيدة و4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر.

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة و4 عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وبإرشادهم تم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيء النية" (صاحب محل للمشغولات الذهبية - مقيم بالجيزة، صائغ بذات المحل - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

وبإرشادهم تم ضبط شاشة (LCD) وهاتف محمول، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأشخاص لا يمكنهم الإرشاد عنهم.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.