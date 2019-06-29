حبس زوجة ونجليها لقتلهم الزوج بسبب سوء معاملتهم بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية،بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس ربة منزل ونجليها لقتلهم الزوج بوضع مبيد حشرى داخل كبسولة لسوء معاملته لهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أشمون، بلاغاً من عامل باشتباهه جنائياً فى وفاة شقيقه الذى توفى ودُفن على اعتبار أن وفاته طبيعية، وأسفرت جهود فريق البحث عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل "زوجة المجنى عليه" تبلغ من العمر 43 سنة، وابنيها طالبان بالثانوية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحقيقات أن الزوجة خططت برفقة ابنيها للتخلص من رجل "البيت"، حيث اقترح الولدين وضع "مبيد حشرى" داخل كبسولة علاجه، ما أدى لوفاته عقب تناولها.

بدموع التماسيح، ارتدت الزوجة الملابس السوداء وأطلقت الصرخات لإقناع جيرانها وأسرة زوجها بحزنها عليه، ونجحت فى استخراج تصريح للدفن، وما أن توارى جثمان الزوج اعتقدت الزوجة أن جريمتها دفنت معه، لكن شقيق زوجها ارتاب فى الأمر، خاصة لعلمه بسوء العلاقات بينهما، فتقدم بطلب لاستخراج الجثة، والوقوف على أسباب الوفاة، وتبين أن هناك شبهة جنائية فى الواقعة ليتم ضبط المتهمة وابنيها.