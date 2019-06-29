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جيريمي كوربين : اجتماعات وزارة الظل البريطانية لن تناقش موضوعات حساسة بعد الآن

السبت، 29 يونيو 2019 09:17 م
جيريمي كوربين : اجتماعات وزارة الظل البريطانية لن تناقش موضوعات حساسة بعد الآن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين
أ ش أ

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قال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، إن اجتماعات وزارة الظل لن تناقش "موضوعات حساسة" بعد الآن بسبب التسريبات للإعلام.

 

وفي محاولة لوقف تسريب تفاصيل ما يقوله الأعضاء البارزون في الحزب ، أمر كوربين بمراجعة أسماء أعضاء الحزب الذين يحضرون الاجتماع الأسبوعي، حسبما ذكر موقع "بوليتيكس هوم".

 

وتأتي تلك الخطوة بعدما تناقلت تقارير صحفية أخبار مشادات سياسية وقعت مؤخرا في اجتماعات بين كبار أعضاء فريق كوربين.

 

وفي رسالة لأعضاء وزارة الظل، قال كوربين إن تسريبات الاجتماعات "تقوّض الثقة وتضرّ بعملنا ومساعينا في الحزب".

 

وفي المقابل، ستدشن مجموعات فرعية خاصة ، مكونة من عدد محدود من الأعضاء البارزين في الحزب ، لمناقشة موضوعات محل خلاف مثل موقف الحزب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

 

ويواجه كوربين ضغوطا متزايدة على عدد من الأصعدة، بخلاف مسألة بريكست.

 


بريطانيا

حزب العمال البريطانى

جيريمى كوربين

بريكست

الاتحاد الاوروبى

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