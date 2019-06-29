سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر يونيو 2019

السبت، 29 يونيو 2019 12:32 م
جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر يونيو 2019 جانب من التكريم
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الموظف مصطفى عبدالدائم الشوربجى، بالإدارة العقارية بجهاز المدينة، وذلك بمنحه شهادة تقدير، حرصًا من جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين، وتحفيزًا لكل عامل على تحقيق التميز فى تخصصه.

 

وقال رئيس الجهاز، إن التكريم للموظف المثالى عن شهر يونيو 2019، يأتى نظرًا لتميزه فى عمله خلال تلك الفترة، كما أن التكريم يعكس رؤية الإدارة فى إنجاز المشروعات، والتى تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه سيتم تكرار مبادرة التكريم كل شهر للمتميزين فى أعمالهم، لتحفيز موظفى الجهاز والعاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

الموظف المثالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد وزارة الإسكان يتفقد مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية

السبت، 15 يونيو 2019 05:11 م

وفد بنك التنمية الأفريقى يلتقى مسئولى وزارة الإسكان لمناقشة مشروعات بين الجانبين‬

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:53 ص

مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 ص

وزيرا الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان تطوير شارع أنور السادات وأرض مطار إمبابة

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:50 ص

وزير الإسكان يقرر منع انتظار السيارات فى الشوارع بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة