جهاز مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى عن شهر يونيو 2019

كتب أحمد حسن

كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الموظف مصطفى عبدالدائم الشوربجى، بالإدارة العقارية بجهاز المدينة، وذلك بمنحه شهادة تقدير، حرصًا من جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين، وتحفيزًا لكل عامل على تحقيق التميز فى تخصصه.

وقال رئيس الجهاز، إن التكريم للموظف المثالى عن شهر يونيو 2019، يأتى نظرًا لتميزه فى عمله خلال تلك الفترة، كما أن التكريم يعكس رؤية الإدارة فى إنجاز المشروعات، والتى تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه سيتم تكرار مبادرة التكريم كل شهر للمتميزين فى أعمالهم، لتحفيز موظفى الجهاز والعاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.