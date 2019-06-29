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جهاز أسيوط الجديدة يهدد بسحب وحدات الإسكان الإجتماعى الغير مستغلة

السبت، 29 يونيو 2019 03:28 م
جهاز أسيوط الجديدة يهدد بسحب وحدات الإسكان الإجتماعى الغير مستغلة الاسكان الاجتماعى-ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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أصدر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بيانا اليوم أوضح فيه أن هناك عدد كبير من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالإسكان الإجتماعي  التي تم تسليمها للمواطنين غير مستغلة حتى الآن بالرغم من تواجد العديد من الخدمات بالمدينة من مواصلات ، ومدارس ، وحضانات ، ومراكز شباب وغيرها من الخدمات
 
وأوضح البيان الصادر عن الجهاز أن مأموري الضبطية القضائية قاموا بعمل حملات مفاجئة على وحدات الإسكان الإجتماعي ورصدوا 350 وحدة سكنية مغلقة كعينة عشوائية بالرغم من وجود كافة الخدمات التى تساعد على جذب السكان وتلبي متطلباتهم ومتطلبات أبنائهم
 
وطالب الجهاز مالكى هذه الوحدات بسرعة إشغال هذه الوحدات السكية حتى لا يتم سحبها والغاء تخصيصها
 
 
 

اسيوط

اسيوط الجديدة

وحدات الإسكان الإجتماعى

سكن اسيوط الجديدة

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