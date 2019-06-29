جامعة القاهرة تشارك فى المعرض التعليمى الثانى للجامعات المصرية بنيجيريا

شارك وفد جامعة القاهرة فى فعاليات المعرض التعليمى الثانى للجامعات المصرية، الذى أقيم بدولة نيجيريا، خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجارى، بمشاركة 11 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الوفد المشارك فى المعرض برئاسة الدكتور أحمد الشريف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع والبيئة، قام بتعريف الطلاب النيجيريين على البرامج التعليمية المتميزة بكليات الجامعة من أجل جذب الطلاب الأفارقة للدراسة بها، ومن هذه البرامج، برامج المرحلة الجامعية الأولى، وبرامج مرحلة الدراسات العليا، وخاصة البرامج التى يتم تدريسها باللغة الإنجليزية والفرنسية، وبرامج الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تعريفهم ببرامج الفرع الدولى، والمنح المقدمة لهم فى جامعة القاهرة.

وأوضح الخشت، أن هناك أكثر من 25 درجة علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ستمثل نواة الفرع الدولى الجديد لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، مضيفًا أن هناك درجات علمية مشتركة ومزدوجة جديد مع برامج متميزة وكليات بجامعات عالمية ستتم إضافتها أيضا للفرع الدولى للجامعة، لافتًا إلى أن البرامج العلمية هى علوم الفيزياء المتقدمة، وعلوم الأرض، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الهندسية، والعلوم البيولوجية، وغيرها من التخصصات الحديثة كالنانو تكنولوجى، والذكاء الاصطناعى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعرض يوفر بيئة من التواصل المباشر بين الطلاب الأفارقة والجامعات المصرية، وما تقدمه الجامعات من برامج ومنح دراسية.

جدير بالذكر، أن معرض التعليم الثانى للجامعات المصرية بنيجيريا يأتى فى إطار تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا وجذب الطلاب الأفارقة للدراسة فى الجامعات المصرية، وتنقل المعرض بين 4 ولايات نيجيرية بدأت بولاية أبوجا.