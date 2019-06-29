تيريزا ماى تطالب روسيا بوقف أنشطتها غير المسئولة لعودة العلاقات لطبيعتها

أوساكا (أ ش أ)

قالت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، إنه يمكن أن تعود العلاقات الثنائية مع روسيا إلى طبيعتها فى حال أوقفت موسكو نشاطها غير المسئول والذى يهدد المملكة المتحدة وحلفاءها مثل استخدام غاز الأعصاب القاتل فى شوارع مدينة "ساليسبرى".

وأضافت ماى، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم السبت، فى مدينة "أوساكا" اليابانية، فى ختام أعمال قمة مجموعة العشرين: "مازلنا منفتحين على إقامة علاقة مختلفة، ولكن لكى يحدث هذا الأمر، يجب على الحكومة الروسية اختيار طريق مختلف".

وشددت ماى على أهمية الحوار فى الوقت الحالى من أجل مواجهة التهديدات للاستقرار العالمى، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بأن تكون التجارة مفتوحة وحرة ونزيهة.