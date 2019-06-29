سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 12:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تيريزا ماى تطالب روسيا بوقف أنشطتها غير المسئولة لعودة العلاقات لطبيعتها

السبت، 29 يونيو 2019 12:25 م
تيريزا ماى تطالب روسيا بوقف أنشطتها غير المسئولة لعودة العلاقات لطبيعتها تيريزا ماى
أوساكا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، إنه يمكن أن تعود العلاقات الثنائية مع روسيا إلى طبيعتها فى حال أوقفت موسكو نشاطها غير المسئول والذى يهدد المملكة المتحدة وحلفاءها مثل استخدام غاز الأعصاب القاتل فى شوارع مدينة "ساليسبرى".

وأضافت ماى، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم السبت، فى مدينة "أوساكا" اليابانية، فى ختام أعمال قمة مجموعة العشرين: "مازلنا منفتحين على إقامة علاقة مختلفة، ولكن لكى يحدث هذا الأمر، يجب على الحكومة الروسية اختيار طريق مختلف".

وشددت ماى على أهمية الحوار فى الوقت الحالى من أجل مواجهة التهديدات للاستقرار العالمى، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بأن تكون التجارة مفتوحة وحرة ونزيهة.

 


تيريزا ماى

بريطانيا

روسيا

العلاقات البريطانية الروسية

قمة العشرين

اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة