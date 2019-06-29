الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة الطريق أعلى كوبرى المرج بعد إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين السبت، 29 يونيو 2019 09:00 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى فى المرج، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المرج بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بالمرج اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف للمصابين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النيابة تصرح بدفن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بأطفيح الأحد، 19 مايو 2019 10:21 ص مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري الجمعة، 17 مايو 2019 06:37 م توقف حركة المرور بـ"دائرى المعادى" بسبب حادث مرورى أدى لإصابة شخص الجمعة، 17 مايو 2019 08:39 ص توقف حركة المرور بطريق الواحات الصحراوى بسبب حادث مرورى وإصابة شخص الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:17 ص الأنبا يؤانس يطمئن محبيه بعد تعرضه لحادث مرورى: "نشكر ربنا وأنا بخير" الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 12:01 ص إصابة الأنباء يؤانس أسقف أسيوط بكسر بالقدم في حادث مرورى بالقاهرة الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 10:59 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019 فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019 المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين المزيد من Trending Plus
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