توقف حركة الطريق أعلى كوبرى المرج بعد إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى فى المرج، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المرج بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.