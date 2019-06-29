"تعهد العروسين" تعرف على أخر اقتراحات الكنيسة للزواج الأرثوذكسى فى 6 نقاط

سارة علام

أوصت لجنة الأسرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية، بإضافة تعهد العروسين لصلاة الأكليل الأرثوذكسى أى طقس الزواج وفقا لعقيدة الكنيسة، وفيما يلى أهم تفاصيل التعهد المقترح، وفقا لما كشفه الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس

1-جاء التعهد كاقتراح تقدم به أحد الأقباط ولاقى ترحيبا من آباء المجمع المقدس وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

2-ينص التعهد على وينص التعهد الجديد على:

أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة، وأمام ملائكته وقديسيه، وأمام آباء الكنيسة والحاضرين جميعا

أن نحيا حياة زوجية مسيحية كما يحق لإنجيل المسيح وأن يحرص كل منا على خلاص نفس الأخر وأن يكون بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة عملا بقول الكتاب المقدس أما أنا وبيتى فنعبد الرب

ونتعهد بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها.

كما نتعهد بأن يبذل كل منا نفسه فى سبيل إسعاد الأخر وأن يسلك كل منا تجاه الأخر بالمحبة والأمانة والتسامح والصدق وطول الأناة وأن يحتمل كل منا ضعفات الأخر وأن نهرب بكل حكمة من فساد هذا العالم

نتعهد أن لا تكون الماديات سببا فى الاختلاف بيننا بأي صورة وأن يتعامل كل منا بحب وحكمة تجاه أسرة الأخر

ونتعهد أن نربى أولادنا تربية مسيحية وأن نكون قدوة لهم فى الأعمال الصالحة حتى نكون جميعا قديسين بلا لوم أمام الله "

3-يقرأ التعهد فى بداية صلاة الأكليل وبعد الصلاة الربانية "آبانا الذى فى السموات".

4-لم يدخل التعهد حيز التنفيذ حتى اليوم إنما ينتظر المجمع المقدس للكنيسة اقتراحات الآباء الكهنة وعموم الشعب القبطي حول تلك التوصية التى خرجت بإجماع الهيئة العليا للكنيسة.

5-يؤكد الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس أن هذا التعهد يأتى بغرض تذكير الزوجين بأساسيات الزواج المسيحى التى نص عليها الكتاب المقدس وإيمان الكنيسة وسوف يساعد على بناء الأسرة بشكل سليم.

6-التعهد جاء على غرار التعهدات التى يقرأها الآباء الكهنة والأساقفة والرهبان فى طقوس الرسامة والسيامة (التكليف بالخدمة).