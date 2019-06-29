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تعليم القليوبية: 3 حالات إغماء ومحضر غش لطالب حاول تمزيق ورقة إجابته

السبت، 29 يونيو 2019 02:04 م
تعليم القليوبية: 3 حالات إغماء ومحضر غش لطالب حاول تمزيق ورقة إجابته طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم رصد 3 حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية بالقليوبية، فيما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته بعد انتهاء الوقت الأساسى وقيام مراقب اللجنة بجمع ورق الإجابة مما أدى إلى تمزيق جزء منها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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