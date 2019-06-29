سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 12:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف علي الاختبارات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة بمحافظة الأقصر

السبت، 29 يونيو 2019 11:58 ص
تعرف علي الاختبارات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة بمحافظة الأقصر ذوو الاعاقة - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الشناوي عايد وكيل الوزارة، عن تفاصيل التقديمات والأوراق المطلوبة لإلحاق الأبناء في الدمج التعليمي لذوي الإعاقة بمختلف مدارس محافظة الأقصر.

 

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب في الدمج التعليمي مايلي: أولاً (الأوراق ثابتة مع جميع الحالات عند التقديم ويكون التقديم بمعرفه ولى الامر فقط وهي "إثبات قيد للطالب حديث - مقياس ذكاء حديث ستانفورد بينية الصورة الرابعة أو الخامسة (اى جهة حكوميه) - تقرير طبي شامل (اي جهة حكوميه) - شهادة ميلاد الطالب  -  صورة بطاقة ولى الامر).

 

وقالت مديرية تعليم الأقصر، إنه بالنسبة للتقارير الطبية المطلوبة من طلاب ذوى الإعاقة فهي مهمة وضرورية لكل طالب حسب حالته وترفق مع الأوراق السابقة وتشمل بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية:- (تشخيص طبي للحالة - رسم كهربائى للشبكية،والعصب البصرى - قياس حده البصر)، وبالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة السمعية:- (مقياس سمع - فحص اتزان - قياس استجابة سمعية - اختبار وتقييم سمعى كامل باستخدام السماعه،لتحديد مدى الاستفادة من السماعه الطبية).

وبالنسبة لذوي الإعاقة الذهنية سواء بسيطة وجميع المتلازمات التابعه لها وبطئ التعلم فتشمل الأوراق:- (تقرير طبي شامل يتضمن اختبار الذكاء باستخدام مقياس استانفورد بينيه - مقياس السلوك التكيفى،على إلا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكيه)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد:- (استخدام إحدي أدوات تشخيص التوحد كارز(٣٠-٣٦) جليام(٨٠-١١٠) - اختبار ذكاء باستخدام مقياس استانفورد بينيه)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب التواصل:- (تقرير طبي عن اللغة والكلام - مقياس سمع)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه ،وفرط الحركة:- (اختبار كونرز - تقرير طبى يشمل نتائج الاختبارات النفسية،موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال).

وللطلاب المصابين باضطراب صعوبات التعلم المحددة:- (اختبار إلينوى او احد الاختبارات المتعددة:(مايكل بست-مقياس أ.د/عادل عبد الله- مقياس أ.د/فتحي الزيات - تقرير طبي يشمل الأداء الوظيفى للمخ،ونتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال).

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه يشترط أن تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة:(الهيئة العامة للتأمين الصحى-مستشفيات وزارة الصحة والسكان،والهيئات التابعه لها- المستشفيات).

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الدمج التعليمي

وزارة التربية والتعليم

دعم الطلاب ذوي الاعاقة

مديرية التربية والتعليم بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على آليات عمل صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة × 15 معلومة

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:00 ص

عرض تجربة مصر فى برامج الحماية للأشخاص ذوى الإعاقة بمؤتمر دولى بنيويورك

الخميس، 13 يونيو 2019 02:58 م

دراسة: الآباء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة لإنجاب أطفال ذوى إعاقة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:00 م

تعرف على إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لـ"ذوى الإعاقة"

الأحد، 02 يونيو 2019 03:00 ص

جامعة بنى سويف يناقش إضافة مهارات التعامل مع ذوى الإعاقة إلى البرامج المقرره

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة