تعرف علي الاختبارات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الشناوي عايد وكيل الوزارة، عن تفاصيل التقديمات والأوراق المطلوبة لإلحاق الأبناء في الدمج التعليمي لذوي الإعاقة بمختلف مدارس محافظة الأقصر.

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب في الدمج التعليمي مايلي: أولاً (الأوراق ثابتة مع جميع الحالات عند التقديم ويكون التقديم بمعرفه ولى الامر فقط وهي "إثبات قيد للطالب حديث - مقياس ذكاء حديث ستانفورد بينية الصورة الرابعة أو الخامسة (اى جهة حكوميه) - تقرير طبي شامل (اي جهة حكوميه) - شهادة ميلاد الطالب - صورة بطاقة ولى الامر).

وقالت مديرية تعليم الأقصر، إنه بالنسبة للتقارير الطبية المطلوبة من طلاب ذوى الإعاقة فهي مهمة وضرورية لكل طالب حسب حالته وترفق مع الأوراق السابقة وتشمل بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية:- (تشخيص طبي للحالة - رسم كهربائى للشبكية،والعصب البصرى - قياس حده البصر)، وبالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة السمعية:- (مقياس سمع - فحص اتزان - قياس استجابة سمعية - اختبار وتقييم سمعى كامل باستخدام السماعه،لتحديد مدى الاستفادة من السماعه الطبية).

وبالنسبة لذوي الإعاقة الذهنية سواء بسيطة وجميع المتلازمات التابعه لها وبطئ التعلم فتشمل الأوراق:- (تقرير طبي شامل يتضمن اختبار الذكاء باستخدام مقياس استانفورد بينيه - مقياس السلوك التكيفى،على إلا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكيه)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد:- (استخدام إحدي أدوات تشخيص التوحد كارز(٣٠-٣٦) جليام(٨٠-١١٠) - اختبار ذكاء باستخدام مقياس استانفورد بينيه)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب التواصل:- (تقرير طبي عن اللغة والكلام - مقياس سمع)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه ،وفرط الحركة:- (اختبار كونرز - تقرير طبى يشمل نتائج الاختبارات النفسية،موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال).

وللطلاب المصابين باضطراب صعوبات التعلم المحددة:- (اختبار إلينوى او احد الاختبارات المتعددة:(مايكل بست-مقياس أ.د/عادل عبد الله- مقياس أ.د/فتحي الزيات - تقرير طبي يشمل الأداء الوظيفى للمخ،ونتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال).

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه يشترط أن تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة:(الهيئة العامة للتأمين الصحى-مستشفيات وزارة الصحة والسكان،والهيئات التابعه لها- المستشفيات).