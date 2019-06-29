سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على ملامح القانون الجديد للإجراءات الضريبية الموحدة

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
تعرف على ملامح القانون الجديد للإجراءات الضريبية الموحدة مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وهو الذى أكدت عليه وزارة المالية خلال الأسبوع الجارى فى جلسة عامة بأهميته لإصلاح المنظومة الضريبية.
 

ونرصد أبرز ملامحه:

 

 - جاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.
 

 - نظم  إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

 

 - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد.

 

 - الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.

 

 - تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.

 

 - تتضمن الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى.


البرلمان

الحكومه

الاجراءات الضريبيه

الضرائب

الطعن الضريبي

اخبار

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مشروعات القوانين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. وتعلن إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير.. ومدبولى: شكراً لكل من ساهم فى الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 27 يونيو 2019 02:34 م

الحكومة توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الخميس، 27 يونيو 2019 01:32 م

لجنة الضرائب: قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" إيجابى وملاحظات على الصياغة

الإثنين، 04 مارس 2019 11:57 ص

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. والمالية تتلقى مقترحات الممولين

الأحد، 17 فبراير 2019 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

11 معلومة عن كيفية التحويل من مدارس الثانوية الخاصة إلى الحكومية

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة