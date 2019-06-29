تعرف على حقيقة انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشى الآفات

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار آفات بمحصول الطماطم، مُوضحةً أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلاً عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى، بل وتصدير الفائض للخارج، مُشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تقوم بتنفيذ مشروع "المبادرة الخضراء"، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، مُوضحةً أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.