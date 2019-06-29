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تطهير الترع والمصارف فى أسيوط وحملات مكبرة لإزالة التعديات

السبت، 29 يونيو 2019 08:23 ص
تطهير الترع والمصارف فى أسيوط وحملات مكبرة لإزالة التعديات اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط
أسيوط - ضحا صالح

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فى تصريخ خاص، أنه جار استكمال تطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع، ويجرى ذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومديرية الرى بالمحافظة، خاصة في ظل احتياج المحاصيل الصيفية للرى، وتشكيل لجنة للمرور على المصارف والترع لمراجعة وإزالة أى توصيلات مخالفة من المنازل على الترع والمصارف حفاظا على البيئة.
 
وأوضح المحافظ خلال تصريحه، أن هناك حملات مكبرة مستمرة بالمراكز بشكل يومى لتحرير محاضر بيئة ومخالفات بناء متنوعة، وبناء على أراضي ملاك الدولة، ورفع تراكمات الأتربة من الشوارع بالمدن والقرى، وإزالة المطبات العشوائية على الطرق السريعة وتسوية الشوارع.
 
وأضاف نور الدين، أنه جار مراجعة طلبات المعاينة لتقنين أوضاع أملاك الدولة، وجار تجميل الشوارع ببعض المراكز، وتركيب البلدورات بالشوارع، وجار الانتهاء من تركيب كشافات ليد موفرة للطاقة على الطريق السريع، وصيانة وتركيب 150 كشافا على مدخل الطريق الصحراوى الشرقى ناحيتى قريتى الغريب والمطمر.
 
يأتى ذلك فى إطار خطة تنظيف وتجميل محافظة أسيوط، والنهوض بالمشروعات القومية بالمحافظة.
 
 
 

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