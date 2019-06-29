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ترامب يقول إنه سيبحث مع الرئيس الصينى العقوبات الأمريكية ضد "هواوى"

السبت، 29 يونيو 2019 06:00 ص
ترامب يقول إنه سيبحث مع الرئيس الصينى العقوبات الأمريكية ضد "هواوى" ترامب
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيناقش مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، العقوبات الأمريكية ضد شركة هواوي ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
 وقال ترامب للصحفيين "سنناقش هواوي لكن (أيضا) الصفقة التجارية. "
 
وتابع ترامب، قائلا: إنه "تحدث مع شي في وقت سابق، وحققا الكثير"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع الصين جيدة للغاية. وفيما يتعلق بما إذا كنا نستطيع عقد صفقة، الوقت سيظهر ذلك".
 
وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.
 
 

ترامب

هواوى

العقوبات الأمريكية

الصين

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