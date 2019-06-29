ترامب يصل كوريا الجنوبية ويأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية

إيمان حنا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، حيث هبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" في قاعدة أوسان في جنوب العاصمة سول.

تأتى هذه الزيارة بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، بحسب العين الاخبارية.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

وأضاف ترامب عبر تويتر "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعان مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك أتمنى رؤية زعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح، كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".

ووصفت كوريا الشمالية عرض الرئيس الأمريكي المفاجئ بـ"المثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.

وتبذل جهود دولية لاستئناف عملية التفاوض التي بدت أنها وصلت إلى طريق مسدود، منذ فشل القمة الثانية في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب في فبرايرالماضي.