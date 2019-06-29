سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يصل كوريا الجنوبية ويأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية

السبت، 29 يونيو 2019 02:49 م
ترامب يصل كوريا الجنوبية ويأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية ترامب
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، حيث هبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" في قاعدة أوسان في جنوب العاصمة سول.

تأتى هذه الزيارة بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، بحسب العين الاخبارية.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

وأضاف ترامب عبر تويتر "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعان مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك أتمنى رؤية زعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح، كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".

ووصفت كوريا الشمالية عرض الرئيس الأمريكي المفاجئ بـ"المثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.

وتبذل جهود دولية لاستئناف عملية التفاوض التي بدت أنها وصلت إلى طريق مسدود، منذ فشل القمة الثانية في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب في فبرايرالماضي.


ترامب

امريكا

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: قاضى أمريكى يعرقل سعى ترامب لتخصيص 2.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودى.. وواشنطن تتراجع عن فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين.. ماى تناشد أعضاء حزب "المحافظين" بالحفاظ على قيمه التقليدية

السبت، 29 يونيو 2019 02:28 م

أعلام أمريكا وصور ترامب تزين كوريا الجنوبية قبل زيارته سول

السبت، 29 يونيو 2019 02:05 م

صور.. مسيرة فى كوريا الجنوبية تحتفى بزيارة ترامب إلى سول

السبت، 29 يونيو 2019 02:00 م

بوتين: ترامب شدد على قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا

السبت، 29 يونيو 2019 01:57 م

ترامب: معاهدة الدفاع "الجائرة" مع اليابان تحتاج لتعديل

السبت، 29 يونيو 2019 01:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة