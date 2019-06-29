سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 09:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتعهد بالطعن على قرار منعه من استخدام جزء من ميزانية الجيش لإقامة الجدار الحدودى

السبت، 29 يونيو 2019 09:26 م
ترامب يتعهد بالطعن على قرار منعه من استخدام جزء من ميزانية الجيش لإقامة الجدار الحدودى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم،السبت، بالطعن للاستئناف في الأمر الصادر عن محكمة أمريكية أمس،الجمعة، بمنعه من استخدام 5ر2 مليار دولار من ميزانية الجيش الأمريكي لإقامة جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

 

وذكر راديو "صوت أمريكا" - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن قاضيا فيدراليا أصدر هذا الأمر استنادا إلى دعوى قضائية رفعتها ولاية كاليفورنيا نيابة عن 20 ولاية أمريكية أخري ومنظمات مدنية - حيث تضمن هذا الأمر منع ترامب من إقامة أجزاء من هذا الجدار الحدودي باستخدام أموال الجيش الأمريكي.

 

وقرر القاضي الفيدرالي - أيضا - وقف جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية فورا لتحويل هذا المبلغ - المدرج أصلا في ميزانية الجيش الأمريكي - لإقامة الجدار الحدودي، حيث لجأ ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بعد عرقلة الديمقراطيين في الكونجرس لمحاولاته الرامية للحصول على المبالغ اللازمة لإقامة الجدار الحدودي.

 

وكان ترامب قد لجأ إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على 6 مليارات دولار لتمويل إقامة الجدار الحدودي استنادا إلى أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

 


امريكا

المكسيك

ترامب

الجدار الحدودى

مهاجرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد التكنولوجيا..ترامب يعفو عن هواوى ومخاوف جديدة من عملة فيس بوك

السبت، 29 يونيو 2019 09:00 م

الكلام على إيه النهارده فى تويتر.. زيارة ترامب لكوريا الجنوبية.. زعيم تويتر بيوزع تكييفات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. ورواد الموقع لـ محمد صلاح: لن تسير بمفردك أبدا.. و"ضيوفنا ولازم نكرمهم" متصدر التريندات

السبت، 29 يونيو 2019 08:00 م

أبرز مواقف ترامب فى قمة العشرين × 5 فيديوهات.. تصرف غريب مع رئيس وزراء إسبانيا.. ولقطة محرجة لرئيس وزراء اليابان.. وماكرون يهمس فى أذنه.. وقبلات زوجات الرؤساء خلال الصور العائلية.. و"نخب القمة" مع بوتين

السبت، 29 يونيو 2019 05:18 م

"كاريكاتير".. هكذا سعى أردوغان للتقرب من ترامب خلال قمة العشرين

السبت، 29 يونيو 2019 05:05 م

فلسطين: ترامب يعتمد على فريق منحاز لإسرائيل ولم يستوعب درس فشل ورشة المنامة

السبت، 29 يونيو 2019 04:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة