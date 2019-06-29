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ترامب: ولى العهد السعودى فعل الكثير من أجل انفتاح السعودية

السبت، 29 يونيو 2019 02:33 ص
ترامب: ولى العهد السعودى فعل الكثير من أجل انفتاح السعودية قمة العشرين
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية "صديق لي"، وعمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية،وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنه إيجابي للغاية".

 


دونالد ترامب

السعودية

محمد بن سلمان

المعدات العسكرية

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