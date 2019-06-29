ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.
وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو".
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.
وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو".
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