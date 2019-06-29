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ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل

السبت، 29 يونيو 2019 04:06 م
ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل ترامب
إيمان حنا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو".

 


ترامب

الهجرة غير الشرعية

أمريكا

الرئيس الامريكى

ترحيل المهاجرين

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