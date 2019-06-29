تداول 19 سفينة و349 شاحنة بضائع و359 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة وتم تداول 349 شاحنة بضائع و359 سيارة حيث شملت حركة الواردات 159 شاحنة و264 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 190 شاحنة بضائع و95 سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم 4 سفن وهى امانة، والقاهرة، والحرية2، والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت 4 سفن وهى أمانة، والقاهرة، والحرية2، والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج وتغادر السفينة بريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج.