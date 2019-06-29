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تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة

السبت، 29 يونيو 2019 09:19 ص
تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية مع بدء اللجنة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى، أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة، لحظة بدء لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا، أى وقت تسلم الطلاب لنموذج كراسة الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه جار التأكد من صحة الأجزاء المتداولة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، موضحة أنه حال التأكد من صحته، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع

اليوم السابع بلس

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