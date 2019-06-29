تخصيص 52 فدانا بالقاهرة الجديدة لصالح "تعاونيات البناء" لإقامة مجتمع عمرانى

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 52 فدانا لصالح الهيئة، بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل الخدمات.

وأضاف حسام رزق، أن مدة تنفيذ المشروع لن تتخطى 5 سنوات من تاريخ استصدار القرار الوزارى، لافتا إلى أن المشروع سيراعى طبيعة مدينة القاهرة الجديدة، بحيث يتم تنفيذه بمستوى يليق بمدينة القاهرة الجديدة.

وكان الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، قد أكد أنه لأول مرة تم تخصيص أراض لهيئة تعاونيات البناء فى 4 مدن جديدة وهى «مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة شرق بورسعيد الجديدة»، وذلك لإنشاء تجمعات عمرانية بنظام إسكان تعاونى، لافتا إلى أن الهيئة ستتولى مسؤولية إنشاء هذه التجمعات الجديدة بدلا من توزيعها أراض على الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن دور الهيئة سيتمثل فى البناء والتوزيع على أعضاء الجمعيات التعاونية الذين لم يسبق لهم الحصول على وحدات سكنية من قبل الجمعيات التى ينتمون لها.