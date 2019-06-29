تحصين 501 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية فى 4 أيام

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، جرى تحصين 501 ألف و887 رأس ماشية بينها 314 ألفًا و481 "أبقار"، 167 ألفًا و38 "جاموس"، 19 ألفا و463 "أغنام"، و905 "ماعز" على مدار أربع ايام.



وأضاف تقرير الهيئة، أنه مع بدء الحملة القومية الجديد لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى بدأت 22 من شهر يونيو الحالى، تم توفير اللقاحات والتنسيق كاملاً مع المحافظين وعدة وزارات فى الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.

وتابعت التقرير، أنه جرى تجهيز جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية فى مشاركة الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلاً عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.