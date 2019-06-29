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تحرير 980 مخالفة مرورية وتمشيط 5 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 29 يونيو 2019 08:22 ص
تحرير 980 مخالفة مرورية وتمشيط 5 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة امنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 980  مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ11 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعي 19 قرار تعد على منافع الري، و14 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

 وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، اسفرت عن  فحص 5  مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 6 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من 9 احكام قضائية، وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص31 شقة مفروشة و41 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 

 

 


حملات امنية

مخالفات

فحص

الظهير الصحراوي

المنوفية

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