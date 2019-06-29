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تحرير 110 محضر مخالفة من 6 ادارات تموينية بالإسكندرية

السبت، 29 يونيو 2019 04:46 م
تحرير 110 محضر مخالفة من 6 ادارات تموينية بالإسكندرية حملات تموين -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تموينية،فى نطاق 6 ادارات تموينية بمحافظة الاسكندرية ،و هى ادارات شرق و غرب و المنتزة و العجمى و الجمرك و برج العرب .
 
و قد أسفرت تلك الحملات عن تحرير نحو 110 محضر مخالفة ،وذلك بناء على تعليمات  محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق .
 
وتنوعت محاضر المخالفات ما بين خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم نظافة ادوات العجين  ، تصرف دقيق بلدى مدعم  ، مخابز سياحية بدون ترخيص من الجهات المعنية ،عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات ،عدم حمل شهادات صحية ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مخالفات تموينية

حملات تموين

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