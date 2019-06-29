تحرير 110 محضر مخالفة من 6 ادارات تموينية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تموينية،فى نطاق 6 ادارات تموينية بمحافظة الاسكندرية ،و هى ادارات شرق و غرب و المنتزة و العجمى و الجمرك و برج العرب .

و قد أسفرت تلك الحملات عن تحرير نحو 110 محضر مخالفة ،وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق .

وتنوعت محاضر المخالفات ما بين خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم نظافة ادوات العجين ، تصرف دقيق بلدى مدعم ، مخابز سياحية بدون ترخيص من الجهات المعنية ،عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات ،عدم حمل شهادات صحية ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.