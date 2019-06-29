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تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم

السبت، 29 يونيو 2019 01:39 م
تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم حبس-أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة  محل أجهزة إلكترونية بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين.
 
 
 وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من شخص يفيد بقيام مجهولين بسرقة محل، وأن المتهمين حطموا "قفل"، المحل فجرا، وقاموا بسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر والبلاى ستيشن.
 
 وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، وتم ضبطهم وبحوزتهم الأجهزة الإلكترونية المسروقة، وسلاح نارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 


جريمة سرقة

سرقة محل بالمقطم

اجهزة الكترونية

مباحث المقطم

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