سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالانضمام جماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 29 يونيو 2019 03:40 م
تجديد حبس متهم بالانضمام جماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس "أحمد ح" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة  إرهابية ومشاركتها في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 


تجديد حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نشر اخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة شرطية والنصب على المواطنين بالجيزة

السبت، 29 يونيو 2019 02:28 م

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم

السبت، 29 يونيو 2019 01:39 م

تجديد حبس فتاتين وعاطلين 15 يوما لقتلهم موظف بالمعاش فى طوخ

السبت، 29 يونيو 2019 12:48 م

تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الهيروين بالشروق 15 يوماً

السبت، 29 يونيو 2019 12:18 م

2 يوليو.. نظر تجديد حبس المتهمين بإحياء رابطة ألتراس أهلاوى

السبت، 29 يونيو 2019 12:10 م

تجديد حبس مدرب سباحة متهم باغتصاب سيدتين بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 29 يونيو 2019 11:57 ص

تجديد حبس متهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء فى السلام 15 يوماً

السبت، 29 يونيو 2019 11:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة