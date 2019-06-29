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تجديد حبس فتاتين وعاطلين 15 يوما لقتلهم موظف بالمعاش فى طوخ

السبت، 29 يونيو 2019 12:48 م
تجديد حبس فتاتين وعاطلين 15 يوما لقتلهم موظف بالمعاش فى طوخ حبس -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية حبس فتاتين وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتلهم موظف بالمعاش وسرقته.
 
وكان قد تلقى العميد فوزى عبد ربه مامور مركز طوخ، بلاغا بشأن العثور على جثة "إبراهيم.ع" بالمعاش، مقيم مساكن حى الزهور دائرة المركز داخل الشقة سكنه موثق القدمين وسرقة متعلقاته الشخصيه وبعض محتويات الشقة.
 
وعلى الفور أمر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث كل من "رانيا.ش" 23 سنة بدون عمل من محافظة الغربية، والسابق اتهامها فى 3 قضايا مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة، و"رحاب.ر" 44 سنة بدون عمل من القاهرة السابق اتهامها فى 3 قضايا خطف شخص وآداب عامة، و"أحمد.ع" 26 سنة عاطل من القاهرة "زوج الثانية"، و"محمود.ج" 38 سنة عاطل من القليوبية السابق اتهامه فى 17 قضية مخدرات وسلاح وتبديد وسرقة مسكن وسرقة متنوعة مسجل شقى خطر.
 
تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما توافر من معلومات أكدتها التحريات، أقروا بصحتها حيث قررت الأولى بمعرض اعترافاتها أنها ترتبط بالمجنى عليه بعلاقة غير شرعية، وتتردد على مسكنه لممارسة الرذيلة معه، ونظرا لعلمها بظروفه المعيشية، وإقامته بالشقة بمفرده، فاختمر فى ذهنها فكرة التخلص منه والاستيلاء على متعلقاته.
 
وفى سبيل ذلك اتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامى، وفى يوم الحادث الثلاثاء الماضى توجهت لمسكن المجنى عليه، وبرفقتها الثانية وعقب قيامها باصطحابه لغرفة النوم للممارسة الرذيلة معه، قامت الثانية بالاتصال بالمتهمين الثالث والرابع حيث حضرا للشقة محل الواقعة.
 
ولدى شعور المجنى عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح إلا أن الثالث والرابع قاما بالإجهاز عليه وشل حركته ووضع قطعة قماش على فمه، وما أن تأكدوا من مفارقته الحياة حتى قاموا بالاستيلاء على  بعض محتويات الشقة.
 
وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافاتها أقروا بها، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها من مسكن المجنى عليه، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات.

طوخ

قتل مسن

مدير امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

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