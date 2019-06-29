تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة 10 كيلو حشيش فى المرج

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق،وذلك لاتهامه بحيازة 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش فى منطقة المرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، مستقلا سيارة " ملك شقيقه " ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول للاستخدامه فى عملية التواصل مع عملائه لترويج تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة بالواقعة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.