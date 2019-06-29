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تأجيل محاكمة 3 طلاب متهمين بقتل والد أحدهم بسبب خلافات فى المقطم لـ11 سبتمبر

السبت، 29 يونيو 2019 01:37 م
تأجيل محاكمة 3 طلاب متهمين بقتل والد أحدهم بسبب خلافات فى المقطم لـ11 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 طلاب، لاتهامهم  بقتل والد أحدهم بسبب خلافات بينهم في منطقة المقطم، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
 
وكشف أمر الإحالة قيام كل من، "عبد الله.س.س" 23 سنة، طالب، و"خالد.م.أ" 22 سنة، طالب، و"محمد.أ. م"، 21 سنة، طالب، بقتل والد المتهم الأول "سيد.س.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
 
وتبين أنهم شرعوا في قتل صديقه بعدما سددوا لهما عدة طعنات بمطواة ومفك داخل منزل المجني عليه بمنطقة المقطم.
 
اعترف المتهم الرئيسي في تحقيقات النيابة العامة، أنه قرر التخلص من والده بعد تزايد الخلافات بينهما، حيث هدده فعرض على صديقه الثاني معاونته مقابل مبلغ مالي وسلاح ناري مرخص سيستولي عليه من والده عقب قتله فوافق، ثم اتفقا مع المتهم الثالث على نقلهما إلى منزل المجني عليه بسيارته بحجة أنهما سيحصلان منه علي مبلغ مالي بالإكراه فوافق واصطحبهما بسيارته. 
 
تضمن أمر الإحالة اعتراف تفصيلي للمتهمين بتخطيطهم للجريمة، حيث ترصدوا بالمجني عليه أسفل منزله وبحوزتهما مطواة ومفك حتى فوجئا بحضور صديقه معه فقررا التخلص منهما سويا وصعد المتهم الأول والثاني إلي العقار فشاهدا صديق والده يجلس علي السلم أمام باب الشقة فسددا له عدة طعنات ودخل المتهم الرئيسي إلي شقة والده عنوة، وما أن شاهده حتى انهال عليه بالطعنات، وفر المتهمان هاربين في سيارة المتهم الثالث الذي كان ينتظرهما أسفل العقار. 
 

جرائم القتل الاسرى

عقوبه القتل العمد

محكمه جنوب القاهره

المقطم

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