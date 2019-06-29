"بيطري الشرقية: تضبط مصنع بالعاشر من رمضان يقوم بإعادة تعبئة سجق منتهي الصلاحية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية من تحرير 32 محضر مخالفة بمختلف مراكز المحافظة خلال حملات تفتيشية مكثفة لضبط سوق اللحوم والأسماك بينهم ضبط مصنع بمدينة العاشر من رمضان يقوم بإعادة تعبئة سجق منتهي الصلاحية ، و تم التحفظ علي طن و 700 كيلو عجينة سجق و 85 شيكارة.

ومن جهته أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطـري بالشـرقية (إدارة المجازر و أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز ) بالاشتراك مع (لجنة الصحة العامة المُشكلة بقرار المحافظ) شـنت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يونيو 2019م بمراكز ومدن المحافظة، وتم المرور على 408 " محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك " وأسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة و ضبط 218 كجم لحوم صالحة للإستهلاك "ذبح خارج المجازر " و 38 كجم " لحوم مجمدة – كبدة – أسماك " ، غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، و ضبط مصنع بالعاشر من رمضان لتصنيع اللحوم به طن و 700 كجم عجينة سجق لحوم مجمدة و 85 شيكارة بعد فك تجميدها لإعادة تعبئتها بتاريخ صلاحية و إسم منتج جديد تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية .

وفي سياق ذاته، أكد مدير مديرية الطب البيطري أنه منذ بدء انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2019م بمشاركة من الإدارات المختصة بديوان عام المديرية ، تم تحصين ( 66 ألف و 295 رأس ماشية) ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع خلال الأسبوع الأول في الفترة ( من 22 إلى 27 يونيو 2019م ).