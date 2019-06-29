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بيسكوف: رد فعل ترامب على دعوة بوتين كان بناء

السبت، 29 يونيو 2019 07:00 ص
بيسكوف: رد فعل ترامب على دعوة بوتين كان بناء ترامب وبوتين
وكالات

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أعلن الكرملين أن رد فعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، له لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية بموسكو كان بناء ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي إن "رد دونالد ترامب كان بناء جدا وبدا متأثرا، وقال إنه بالفعل من المهم إظهار علاقات التحالف التاريخية بين أمريكا وروسيا مرة أخرى".
 
وأضاف بيسكوف أن "ترامب قال كذلك إنه سيكون بانتظار الدعوة الرسمية، وسيتم توجيهها خلال الأيام القريبة".
 
وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي لزيارة موسكو العام المقبل، لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للانتصار على النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.
 
وعقد لقاء الرئيسين على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، واستمر نحو ساعة ونصف الساعة.

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