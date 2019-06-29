بوريس جونسون : سجلى السياسى يزكينى لرئاسة وزراء بريطانيا

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أكد المرشح الأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون على أنه مؤهل للمنصب، وحثّ مؤيديه على "النظر لأفعاله" لدى سؤاله عن قدرته على إدارة البلاد.

ونقلت صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية عن جونسون قوله ، أمام جمع من الناخبين في منطقة كارلايل شمال غربي انجلترا، اليوم السبت، إن سِجِلّه السياسي يزكّيه بما يكفي لكي يكون رئيس وزراء ناجح، حسبما ذكرت صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية.

وأشار إلى ما قال إنها "وعودٌ وفّاها وزيادة" عندما كان عمدة لندن وفي أوليمبياد 2012، وإلى موقفه عندما كان وزيرا للخارجية في حادث تسمم العميل الروسي سكريبال وابنته في منطقة ساليزبوري.

وقال جونسون "إذا أردتم معرفة ما إذا كنت قادرا على أداء وظيفتي، فلتنظروا فقط إلى ما أنجزته بالفعل".

وتساءل أحد الحضور عن جدارة جونسون بقيادة بريطانيا وهو الذي يعيا بحل مشاكل حياته الشخصية؟

وشهدت الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري استدعاء الشرطة لمنزل جونسون (55 عاما) إثر سماع الجيران مشاجرة وقعت بينه وبينه رفيقته كاري سيموندز (31 عاما).