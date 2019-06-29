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بوتين يعتزم زيارة السعودية..ويؤكد دعمه لرئاسة المملكة مجموعة العشرين المقبلة ..صور

السبت، 29 يونيو 2019 09:31 ص
بوتين يعتزم زيارة السعودية..ويؤكد دعمه لرئاسة المملكة مجموعة العشرين المقبلة ..صور بوتين وولى العهد السعودى
(أ ش أ) - تصوير رويترز

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عزمه زيارة المملكة العربية السعودية الخريف المقبل، مؤكدا دعمه لرئاسة المملكة مجموعة العشرين العام المقبل.

وأعرب الرئيس الروسى، خلال محادثاته مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين، فى أوساكا اليابانية، اليوم السبت، عن سعادته بمناقشة سبل التعاون المشترك حول أسواق الطاقة.

وتوجه بوتين بالشكر لولى العهد السعودى على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، قائلا "آمل أن تجرى هذه الزيارة الخريف المقبل، كما اتفقنا".

من جانبه، قال ولى العهد السعودى: "العلاقات (السعودية-الروسية) فى السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا كبيرا جدا فى كافة المجالات، السياسى والاقتصادى والعسكرى والأمنى والاجتماعى، الشراكة السعودية الروسية راسخة وموثوقة وقديمة جدا ونعمل على تطويرها، والفرص التى أمامنا أكبر بكثير من ذى قبل".

الأمير محمد بن سلمان يترأس الوفد السعودى فى قمة العشرين
الأمير محمد بن سلمان يترأس الوفد السعودى فى قمة العشرين

 

الرئيس الروسى خلال لقائه ولى العهد السعودى
الرئيس الروسى خلال لقائه ولى العهد السعودى

 

بوتين ووزير الخارجية الروسى قبل لقاء الوفد السعودى
بوتين ووزير الخارجية الروسى قبل لقاء الوفد السعودى

 

بوتين يرحب بولى العهد السعودى
بوتين يرحب بولى العهد السعودى

 

بوتين يصافح الأمير محمد بن سلمان
بوتين يصافح الأمير محمد بن سلمان

 

لقاء بين الرئيس الروسى وولى العهد السعودى
لقاء بين الرئيس الروسى وولى العهد السعودى

 

مباحثات بين ولى العهد السعودى والرئيس الروسى
مباحثات بين ولى العهد السعودى والرئيس الروسى

 

مؤتمر صحفى للرئيس الروسى
مؤتمر صحفى للرئيس الروسى

 

الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى

 


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