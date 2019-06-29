بوتين يؤكد: لابد من ضرورة القضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية فى سوريا

كتب محمد تهامى زكى

جدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، التأكيد على ضرورة القضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية فى سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى فى ختام قمة مجموعة العشرين، فى مدينة أوساكا اليابانية اليوم: "هناك عدة بؤر للتنظيمات الإرهابية فى سوريا ولا بد من القضاء عليها"، مشيراً إلى وجود حوار دائم مع الأمريكيين والأتراك بشأن الأوضاع فى سوريا لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب.

ولفت بوتين إلى أن لقاءه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، على هامش أعمال القمة، كان مثمرا وبناء وأن هناك تفاهما حول ضرورة الخروج من الوضع الحالى المعقد وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأوضح بوتين أنه بحث مع نظيره الأمريكى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" وتم تكليف وزارتى الخارجية والدفاع فى البلدين للاتفاق حول تمديد هذه المعاهدة مضيفا إنه "من السابق لأوانه التحدث عن هذا الموضوع".