بوتين: ترامب شدد على قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا

أوساكا (رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن قضية البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا فى عام 2018 تصدرت محادثاته مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة العشرين، لكن لم يتخذ أى قرار بشأن مصير هؤلاء البحارة حتى الآن.

كانت البحرية الروسية ألقت القبض على البحارة الأوكرانيين واحتجزت سفنهم الثلاث فى مضيق كيرتش الذى يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف يوم 25 نوفمبر من العام الماضى بعدما فتحت النار عليهم.

واتهمت روسيا البحارة بدخول مياهها بشكل غير قانونى وهو ما تنفيه كييف، وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى روسيا على إطلاق سراحهم.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى فى مدينة أوساكا اليابانية: "جعل الرئيس الأمريكى هذه القضية إحدى الأولويات خلال تواصلنا فى مجموعة العشرين"، مضيفا بأنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصير البحارة انتظارا لحكم المحكمة.

وأضاف أنه ينبغى عدم استخدام هذا الأمر كأداة سياسية فى أوكرانيا المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية فى يوليو.

وفى مايو الماضى، قالت المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورج، إنه يتعين على موسكو إطلاق سراح البحارة على الفور وهو قرار تجاهله الكرملين.

وإلى جانب مناقشة مصير البحارة، أكد بوتين وترامب التزامهما بتحسين العلاقات أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، فيما وصف ترامب اجتماعه مع نظيره الروسى بأنه "شرف عظيم".