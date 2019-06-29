بوتين: إيلتون جون "موسيقى عبقرى" لكنه مخطئ بشأن حقوق المثليين فى روسيا

رويترز

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن المغنى البريطانى الشهير إيلتون جون، مخطئ بشأن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا فى روسيا، لكنه أشاد به ووصفه بأنه عبقرية موسيقية.

وقال جون، أمس الجمعة، إنه يشعر باستياء شديد من تصريح بوتين الذى قال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت "بالية" ورفضتها أغلب الشعوب فى الدول الغربية، كما اتهم بوتين بالنفاق، لقوله، إنه "يريد أن يكون المثليون والمتحولون جنسيا سعداء بعد تقارير عن حذف الرقابة مشاهد جنسية مثلية من فيلم (روكت مان) المستوحى من حياة المغنى الشهير فى النسخة التى عرضت فى روسيا".

وقال بوتين، ردا على سؤال عن تصريحات "جون" وجه له فى أوساكا باليابان التى كان يحضر فيها اجتماعات قمة مجموعة العشرين، "أكن له الكثير من الاحترام، إنه موسيقى عبقرى، نستمتع جميعًا بموسيقاه، لكننى أعتقد أنه مخطئ".

وأضاف بوتين، أن السلطات الروسية لديها أسلوب "متساهل وغير متحامل" حيال المثليين لكن القرارات بشأن الهوية الجنسية لا يمكن أن يتخذها إلا البالغون ولذلك فهناك ضرورة لترك القصر وشأنهم، ويحظر القانون الروسى "الدعاية للمثلية الجنسية بين القصر"، وقال بوتين إنه لم ينكر جاذبية القيم الليبرالية بشكل عام لكنه كان يشير فى تصريحاته لمواقف تعارضت فيها مع أساليب الحياة التقليدية.