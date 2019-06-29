بوتين: أسلوب ماى تجاه قضية العميل المزدوج سكريبال كان "حادا"

أوساكا (رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه أراد تحسين العلاقات مع لندن بعد تدهورها بسبب تسميم جاسوس روسى سابق على أراضى بريطانيا، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى عبرت عن موقفها تجاه القضية "بأسلوب حاد".

والتقى بوتين مع ماى، على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان، وقال مكتب ماى إنها طلبت من موسكو تسليم المشتبه بهم الروس الذين تتهمهم لندن بتسميم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته بغاز الأعصاب فى سالزبرى بإنجلترا العام الماضى.

ونفت روسيا مرارا أى دور لها فى الأمر، وأكد بوتين أنه بحث الأمر مع ماى لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل عدا نفى وجود أية نية عدائية لدى روسيا تجاه أحد.

وعن لقائه بها على هامش قمة مجموعة العشرين، قال بوتين: "عبرت عن موقفها بأسلوب حاد بعض الشيء". لكنه أضاف أن الاجتماع كان "خطوة صغيرة لكنها إيجابية فى الاتجاه الصحيح".

وتابع قائلا فى إفادة صحفية "أنا مقتنع بضرورة عودة العلاقات الكاملة بين البلدين".