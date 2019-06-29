سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: أسلوب ماى تجاه قضية العميل المزدوج سكريبال كان "حادا"

السبت، 29 يونيو 2019 02:29 م
بوتين: أسلوب ماى تجاه قضية العميل المزدوج سكريبال كان "حادا" بوتين وماى
أوساكا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه أراد تحسين العلاقات مع لندن بعد تدهورها بسبب تسميم جاسوس روسى سابق على أراضى بريطانيا، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى عبرت عن موقفها تجاه القضية "بأسلوب حاد".

 

والتقى بوتين مع ماى، على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان، وقال مكتب ماى إنها طلبت من موسكو تسليم المشتبه بهم الروس الذين تتهمهم لندن بتسميم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته بغاز الأعصاب فى سالزبرى بإنجلترا العام الماضى.

 

ونفت روسيا مرارا أى دور لها فى الأمر، وأكد بوتين أنه بحث الأمر مع ماى لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل عدا نفى وجود أية نية عدائية لدى روسيا تجاه أحد.

 

وعن لقائه بها على هامش قمة مجموعة العشرين، قال بوتين: "عبرت عن موقفها بأسلوب حاد بعض الشيء". لكنه أضاف أن الاجتماع كان "خطوة صغيرة لكنها إيجابية فى الاتجاه الصحيح".

 

وتابع قائلا فى إفادة صحفية "أنا مقتنع بضرورة عودة العلاقات الكاملة بين البلدين".

 

 


فلاديمير بوتين

تيريزا ماى

العميل المزدوج

بريطانيا

روسيا

سيرجى سكريبال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة