بمناسبة قمة الـ20 تعرف على حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر فى 7معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تختتم قمة العشرين المنعقدة فى دورتها الـ14 بمدينة أوساكا اليابانية أعمالها اليوم، وهى القمة التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتقى خلالها بالعديد من الزعماء.

بمناسبة انعقاد القمة فى اليابان تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان فى 7 معلومات.

1- تبلغ الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر نحو 420 مليون دولار.

2 - تعمل فى مصر نحو 106 شركات يابانية.

3 - زادت الاستثمارات اليابانية فى مصر العام المالى الماضى بنحو 74%.

4 - تعمل الشركات فى العديد من المجالات أغلبها في القطاع الصناعى ومجالات الإلكترونيات والسيارات.

5 - تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الاسيوية المتواجدة بالسوق المصرى.

6 - زاد حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 30.5 بالمائة%؛ بلغ نحو 1.26 مليار دولار.

7 - تحتل اليابان المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى.