بعد واقعة فتاة الطالبية.. تعرف على عقوبة الاعتداء الجنسى والظروف المشددة

كتب أحمد الجعفرى

شهدت منطقة الطالبية اعتداء عاطل جنسيًا على فتاة بعدما استدرجها إلى منزله وكرر معاشرتها جنسيًا، مستغلًا معاناتها من مرض عقلى، وعدم قدرتها على مقاومته.

يقول "ممدوح عبد الجواد" المحامى والخبير القانونى، أن المادة "267" من قانون العقوبات، حددت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لمن يواقع أنثى بغير رضاها، وهناك ظروف مشددة ترتفع بالعقوبة إلى حد الإعدام دون السجن المشدد.

وعن تلك الظروف المشددة يقول "عبد الجواد"، أنه فى حالة إذا كانت الفتاة دون سن الـ18 عامًا فإن العقوبة تكون الإعدام، وفى حالة إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو لهم سلطة عليها أو خادمًا بالأجر عندها أو عند أى من له سلطة عليه، أو فى حالة تعدد الفاعلين فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أيضًا.