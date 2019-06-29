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بسام راضى: إجماع من قادة العالم على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة

السبت، 29 يونيو 2019 07:02 ص
بسام راضى: إجماع من قادة العالم على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
أوساكا- محمد الجالى

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أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاءات الثنائية التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى بمختلف القادة والزعماء المشاركين فى قمة العشرين منذ الأمس سواء رئيسى وزراء اليابان وإيطاليا أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان هناك إجماعاً خلال هذه اللقاءات على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة.

 

 وأضاف "راضى"، فى تصريحات للصحفيين المصريين المرافقين للرئيس السيسى فى زيارته لليابان، أن مصطلح التجربة المصرية الناجحة تكرر خلال مختلف هذه اللقاءات.
 

 

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن مصر تحولت من دولة كانت تعانى اضطرابات شديدة خلال عام 2011 إلى دولة تحقق مؤشرات اقتصادية مرتفعة، ومعدلات تنمية جيدة، فضلاً عن زيادة معدل الاحتياطى النقدى الأجنبى.

 

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن البيانات الرسمية التى تصدرها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى، أضفت مصداقية كبيرة على التجربة المصرية الناجحة.

 

 


السيسي

قمة العشرين

اليابان

اوساكا

الأرجنتين

G20

بسام راضى

الرئيس السيسى

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