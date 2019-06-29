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برلماني ليبى: أتراك يديرون معارك طرابلس

السبت، 29 يونيو 2019 08:59 م
برلماني ليبى: أتراك يديرون معارك طرابلس سلاح تركى مهرب لطرابلس
أ ش أ

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قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب :" إن تركيا تدير غرفة عمليات في العاصمة طرابلس، يقودها ضباط أتراك ، بعضهم مختص في قيادة الطائرات المسيّرة، التي وفرت الغطاء الجوي للميليشيات المسلّحة لاقتحام مدينة غريان".

 

وأضاف الميهوب - في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - أن قوات الجيش الليبي في حرب مع دولة تركيا ، بعد أن أصبحت أنقرة طرفا مباشرا في معركة تحرير طرابلس، مؤكدا وجود فريق عسكري تركي في العاصمة طرابلس، يضمّ 10 ضباط، سيتم الكشف عن هويّاتهم قريبا، يتولون الإشراف على هذه المعارك وتدريب الميليشيات، لافتا إلى أنه سيتم القبض على أي مواطن تركي يشكل وجوده داخل ليبيا، تهديدا لقوات الجيش أو للمواطنين الليبيين.

 

وأشار الميهوب إلى أن "الدعم التركي للميليشيات المسلحة التي تحتمي بها حكومة الوفاق أصبح علنيا" ، من خلال شحنات الأسلحة والعربات العسكرية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى المنطقة الغربية، وذلك من أجل عرقلة تقدم الجيش نحو العاصمة والوقوف في وجه تحريرها، مشيرا إلى أن "الجيش لن يسمح بهذا الغزو التركي لليبيا، وسيوقف سطوة التنظيمات الإرهابية الموالية لها".

 


ليبيا

تركيا

طرابلس

غريان

ميليشيات

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