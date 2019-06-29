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بدعوة من اورنچ مصر.. أبناء دار الحسنات للرعاية يحتفلون بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية داخل استاد القاهرة

السبت، 29 يونيو 2019 04:51 م
بدعوة من اورنچ مصر.. أبناء دار الحسنات للرعاية يحتفلون بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية داخل استاد القاهرة أبناء دار الحسنات للرعاية يحتفلون بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية

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قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، بدعوة عدد من الابناء والبنات التابعين لدار الحسنات الخيرية للرعاية بالتعاون مع مؤسسة عُمار الأرض، لحضور افتتاح بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

وجاءت هذه الدعوة حرصا من شركة اورنچ  على مشاركة هؤلاء الابناء والبنات الأجواء الاحتفالية الضخمة الخاصة بافتتاح البطولة وإيمانا منها بضرورة حضورهم المناسبات الوطنية الهامة لتنمية روح الانتماء لهذا الوطن.  جدير الذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تقام تحت رعاية شركة اورنچ.

أبناء دار الحسنات للرعاية (1)
 
أبناء دار الحسنات للرعاية (2)
 

اورنج

بطولة أمم افريقيا

استاد القاهرة

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