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بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالواحات البحرية والبويطى بالجيزة

السبت، 29 يونيو 2019 09:14 م
بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالواحات البحرية والبويطى بالجيزة تحصين الماشية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن بدء الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بمركز ومدينة الواحات البحرية ومدينة الباويطى، والتى تستمر حتى 22 من الشهر القادم، وذلك فى إطار الخطة الزمنية للتحصين على مستوى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.
 
ووفرت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، اللقاحات اللازمة لعملية التحصين والسرنجات والسنون والأدوات لحفظ اللقاحات، المستخدمة فى الحملة.
 
كما وفرت محافظة الجيزة من خلال مدينة الواحات البحرية سيارات لتسهيل عمل الحملة وتحقيق أقصى استفادة منها.
 
 

الحمى القلاعية

تحصين الماشية

الواحات البحرية

الباويطي

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