باستثناء أمريكا.. قادة مجموعة العشرين يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ

أوساكا (أ ش أ)

جددت الدول المشاركة فى قمة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التزامها بالتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 فى باريس لمكافحة "الاحتباس الحرارى".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الموقعين على البيان الختامى لقمة العشرين، التى انعقدت على مدار يومين فى مدينة أوساكا اليابانية، اتفقوا على "عدم التراجع عن هذا الاتفاق"، وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى دعم النشاط الاقتصادى، وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت فى تصريحات للصحفيين بمدينة "أوساكا" اليابانية عقب ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن النص الخاص بمكافحة التغير المناخى مشابه للذى تم صياغته عقب المحادثات التى جرت خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضى.

وأشارت ميركل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالتزام الدول الـ 19 بمكافحة التغير المناخى، إلا أنها أكدت على عدم التزامها بذلك مشيدة باتفاقية باريس للمناخ.