سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

باستثناء أمريكا.. قادة مجموعة العشرين يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ

السبت، 29 يونيو 2019 02:35 م
باستثناء أمريكا.. قادة مجموعة العشرين يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ قادة قمة العشرين
أوساكا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت الدول المشاركة فى قمة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التزامها بالتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 فى باريس لمكافحة "الاحتباس الحرارى".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الموقعين على البيان الختامى لقمة العشرين، التى انعقدت على مدار يومين فى مدينة أوساكا اليابانية، اتفقوا على "عدم التراجع عن هذا الاتفاق"، وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى دعم النشاط الاقتصادى، وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت فى تصريحات للصحفيين بمدينة "أوساكا" اليابانية عقب ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن النص الخاص بمكافحة التغير المناخى مشابه للذى تم صياغته عقب المحادثات التى جرت خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضى.

وأشارت ميركل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالتزام الدول الـ 19 بمكافحة التغير المناخى، إلا أنها أكدت على عدم التزامها بذلك مشيدة باتفاقية باريس للمناخ.

 


المناخ

اتفاقية المناخ

امريكا

قمة العشرين

قادة قمة العشرين

اليابان

الولايات المتحدة

انجيلا ميركل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قمة العشرين تختتم أعمالها اليوم.. هدنة الحرب التجارية أبرز النتائج.. وترامب يوجه رسائل للحلفاء والخصوم.. الرئيس الأمريكى يناقش التهديدات الإيرانية وأمن الملاحة.. ويؤكد: نأمل ألا نضطر لاستخدام القوة ضد إيران

السبت، 29 يونيو 2019 01:40 م

قمة العشرين.. "كوب" بوتين يثير حيرة المتابعين.. والكرملين يتدخل للتوضيح

السبت، 29 يونيو 2019 12:13 م

قمة العشرين.. ننشر فيديو لقاء الرئيس السيسى مع نظيره الروسى

السبت، 29 يونيو 2019 11:58 ص

قمة العشرين.. 10 معلومات لا تعرفها عن الحدث الأهم فى اليابان

السبت، 29 يونيو 2019 11:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة